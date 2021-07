ZOMREL ZNÁMY HUDOBNÍK: Český spevák podľahol rakovine

Praha 2. júla (TASR) - Populárny český hudobník a bývalý manžel zosnulej speváčky Věry Špinarovaj Vítězslav Vávra zomrel vo veku 68 rokov na rakovinu pľúc. V piatok o tom informoval na svojom webe český denník Blesk, ktorý sa odvolal na príspevok spevákovho syna Filipa na sociálnej sieti.



Krátkemu synovmu oznamu "Ocko zomrel" predchádzal starší príspevok o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Filip Vávra v ňom priznal, že s otcom nekomunikoval 17 rokov, avšak jeho matka s ním bola v dennom kontakte.



"Podľa všetkého má vraj rakovinu v poslednom štádiu a môže to byť otázka dní. Čaká na výsledky vyšetrení. Je dlhodobo nepohyblivý. Viac ako rok neopustil byt. Život je krátky, priatelia," napísal vtedy Filip Vávra, pričom otca označil za barda českej muziky a patriota.



Hudobník podľa informácií Blesku podľahol zhubnému nádoru na pľúcach.



Vítězslav Vávra sa venoval spevu a hre na gitaru. Poslucháči ho poznali predovšetkým od 80. rokov 20. storočia vďaka hitom ako Holka z gymplu, Suverén, Citronová holka alebo piesni pre film Jak svět přichází o básníky.



V roku 1984 sa oženil s legendárnou českou speváčkou Věrou Špinarovou. Rozviedli sa v roku 1999. Podľa slov Špinarovej to bolo manželstvo na diaľku, keďže ona zostala v Ostrave, kým on býval v Prahe. Speváčka zomrela v roku 2017 ako 65-ročná.