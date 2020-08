Zomrel posledný česko-slovenský účastník bojov pri Tobruku Wellemin

Praha 19. augusta (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel v stredu Viktor Wellemin, posledný česko-slovenský účastník bojov pri líbyjskom Tobruku a v roku 1944 účastník bojov pri francúzskom meste Dunkerque. Na Twitteri o tom informoval český minister obrany Lubomír Metnar.



Slobodník vo výslužbe Viktor Wellemin sa narodil v roku 1923 v pražskej židovskej rodine. V roku 1939 odišiel s bratom Adolfom cez rumunský prístav Sulina a Turecko do palestínskej Haify, kde bol pol roka po svojom príjazde internovaný v tábore Sarafand. Po prepustení pracoval v kibuce, ale v roku 1942 vstúpil do armády. Absolvoval peší a protilietadlový výcvik, s 200. protilietadlovým plukom sa zúčastnil na obrane Haify, ale následne ochorel na furunkulózu a do akcií v Tobruku sa zapojil až po liečení v jeruzalemskej nemocnici. Po ukončení bojov na Blízkom východe odišiel na palube lode Queen Mary do Británie.



S česko-slovenskou samostatnou obrnenou brigádou sa vylodil v druhom slede invázie a zapojil sa do obliehania Dunkerque. Viktor Wellemín sa dobrovoľne prihlásil do útoku 28. októbra, v ktorom bol zranený. Po vyliečení zo zranení sa v Británii začlenil do náhradného telesa a v Londýne prežil koniec vojny. Potom sa vrátil do Česko-Slovenska, pracoval vo firme na farby a laky a v Gramofónových závodoch. Okrem brata Adolfa slúžiaceho s Viktorom v západnej armáde neprežil holokaust nikto z jeho najbližších príbuzných, uvádza sa na stránke internetového archívu Paměť národa.