Praha 6. mája (TASR) – Vo veku 90 rokov zomrel český rozhlasový režisér Karel Weinlich, ktorý vychoval niekoľko generácií rozhlasových tvorcov. S odvolaním sa na jeho manželku o tom dnes informoval Český rozhlas.



V Československom rozhlase Weinlich pracoval od 50. rokov, podieľal sa najmä na rozprávkach. Pôsobil aj ako pedagóg a svoje skúsenosti odovzdal niekoľkým generáciám rozhlasových tvorcov. V novembri 1989 stál pri zrode Občianskeho fóra.



Pôvodne študent herectva na DAMU nakoniec absolvoval v 50. rokoch novo zriadený odbor rozhlasová réžia, potom v roku 1952 nastúpil do Československého rozhlasu, kde pôsobil až do polovice 90. rokov. V posledných 20 rokoch odovzdával svoje skúsenosti ďalším generáciám rozhlasových pracovníkov.



Režijný rukopis Karla Weinlicha nájdeme napríklad pod rozprávkami Hansa Christiana Andersena, na ktoré sa špecializoval. Nakrúcal však aj klasické rozhlasové hry, muzikály a nebránil sa ani moderným rozprávkam.



Vytvoriť dokonalú rozprávkovú ilúziu nebolo vždy jednoduché; jednotlivé zvuky, hudba a efekty sa púšťali z niekoľkých magnetofónov súčasne.



Režíroval stovky rozprávok, hier pre dospelých a tiež mnoho relácií, napríklad populárny vedecký magazín pre mládež Meteor alebo Domino - rozhlasový klub pre deti.



V novembri 1989 sa stal hovorcom Občianskeho fóra vo vtedajšom Československom rozhlase a patril medzi kľúčových aktérov, ktorí počas Nežnej revolúcie zbavovali rozhlas jeho komunistického vedenia. Zasadil sa napríklad o to, aby bolo obnovené zámerne prerušené vysielanie masovej demonštrácie na Letnej konanej 25. a 26. novembra.



Karel Weinlich na začiatku apríla oslávil 90. narodeniny. Pri tejto príležitosti celý apríl vysielala stanica Český rozhlas Dvojka program Mesiac s rozprávkami Karla Weinlicha. Rádio Retro odvysielalo tiež osemhodinový blok s názvom Pocta Karlovi Weinlichovi, ktorý sa skladal z rozprávok, ale aj čerstvých spomienok tejto rozhlasovej legendy.