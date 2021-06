Zomrel Rudolf Zeman, signatár Charty 77 a spoluzakladateľ Lidoviek

Praha 11. júna (TASR) - Český novinár a bývalý disident Rudolf Zeman zomrel vo veku 82 rokov. Uviedol to v piatok webový portál denníka Lidové noviny. Informáciu o jeho úmrtí s odkazom na rodinné zdroje potvrdil aj Syndikát novinárov ČR.



Zeman bol jedným z prvých signatárov Charty 77 a pomáhal zakladať samizdatové Lidové noviny. Na začiatku 90. rokov bol aj ich šéfredaktorom.



Rudolf Zeman, ktorý sa narodil 11. februára 1939, vyštudoval knihovníctvo. Po auguste 1968 ho vylúčili z komunistickej strany, ďalších dvadsať rokov pracoval ako robotník v uránových baniach a ako čistič výkladov.



V septembri 1987 sa signatári Charty 77 rozhodli obnoviť tradíciu nezávislých lidoviek a samizdatovo vydali ich nulté číslo. Prvé riadne, takisto samizdatové číslo, vyšlo pod vedením Jiřího Rumla v januári 1988 a prispel do neho aj disident a neskorší český prezident Václav Havel.



V októbri 1989 Zemana spoločne s Rumlom pre samizdatové Lidové noviny komunistický režim zatkol a obvinil z poburovania. Krátko nato, počas revolučných udalostí v decembri 1989, začali Lidové noviny opäť vychádzať legálne.



Rudolf Zeman bol v rokoch 1990 – 1991 ich šéfredaktorom. Od roku 1990 do roku 1998 stál na čele Syndikátu novinárov Českej republiky.



Aj keď Zeman v roku 1991 odišiel z pozície šéfredaktora a neskôr z Lidových novín vôbec, prelom rokov 1989 a 1990 pre neho znamenal najvýraznejšiu stopu, ktorú vo vtedajšej českej žurnalistike i spoločnosti zanechal, uvádzajú Lidovky.