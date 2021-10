Zomrela herečka Blanka Bohdanová

Praha 3. októbra (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrela v nedeľu v Prahe emeritná členka českého Národného divadla, herečka a držiteľka divadelného ocenenia Thália Blanka Bohdanová. Serveru iDNES.cz to potvrdil hovorca divadla Tomáš Staněk s tým, že posledná rozlúčka sa bude v súlade s prianím zosnulej konať "v rodinnom kruhu".



Bohdanová sa narodila v roku 1930 v Plzni. Matka ju od detstva viedla k divadlu. Na javisku sa prvýkrát objavila v piatich rokoch, následne prešla baletnou prípravou a v Brne vyštudovala JAMU. Svoje prvé divadelné angažmán dostala vo Východočeskom divadle v Pardubiciach. Neskôr pôsobila okrem iného v Mestských divadlách pražských a v Divadle E. F. Buriana. Do českého Národného divadla sa natrvalo presunula v roku 1966. V priebehu piatich dekád sa tam následne zhostila vyše 80 úloh.



"Bola silnou umeleckou osobnosťou, ktorá si dokázala nájsť svoju cestu nielen ako osobitá herečka, ale aj ako originálna výtvarníčka a spisovateľka. Vynikala v stvárňovaní rozporuplných postáv so zmyslom pre humor a nadhľad," povedal na margo jej úmrtia riaditeľ českého Národného divadla Jan Burian.



Prvé príležitosti zahrať si pred filmovou kamerou dostala Bohdanová koncom 50. rokov minulého storočia. Debut na striebornom plátne zažila vo filme Občan Brych z roku 1958. Výraznejšiu úlohu dostala o tri roky neskôr vo filme Pouta od režiséra Karla Kachyňu. Vo filme si zahrala naposledy v roku 2010, a to v snímke Bastardi.



Zahrala si tiež v seriáloch Život na zámku, Hotel Herbich alebo My všichni školou povinní. Od polovice 70.rokov sa Bohdanová venovala aj výtvarnému umeniu, keďže herecké príležitosti mala z politických dôvodov obmedzené.



Okrem divadelnej ceny Thália získala Bohdanová aj Cenu Františka Filipovského za dabing k filmu Šofér slečny Daisy.