Zomrela literárna historička a hovorkyňa Charty 77 Marie Rút Křížková

Praha 5. decembra (TASR) – Vo veku 84 rokov zomrela v piatok literárna historička a hovorkyňa Charty 77 Marie Rút Křížková. Novinárom to oznámila jej dcéra Dagmar Křížková, informoval Český rozhlas na svojej webovej stránke.



Ako uvádza, Marie Rút Křížková sa zásadnou mierou zaslúžila o vydanie diela básnika Jiřího Ortena. Venovala sa aj literárnej tvorbe v terezínskom gete.



Marie Rút Křížková sa narodila v roku 1936 v stredočeskej obci Miličín. V roku 1968 absolvovala diaľkovo Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej, odbor čeština – pedagogika, špecializácia literárna história. Pôsobila ako učiteľka, vychovávateľka či odborná pracovníčka v Pamätníku Terezín a Stredočeskej galérii v Prahe.



Počas normalizácie bola Křížková lesnou robotníčkou a triedičkou pošty. Svoje zážitky z tej doby spísala do diela „Svedectvo, ktoré nemohlo byť vyslovené". Hovorkyňou Charty 77 bola od februára 1983 do januára 1984.