Českým policajtom vošlo do cesty osobné auto, zranilo sa päť ľudí

Praha 1. mája (TASR) - Päť zranených si vyžiadala nedeľňajšia dopravná nehoda v českom meste Kladno, pri ktorej došlo k zrážke policajného a osobného vozidla. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že vodič auta zrejme nedal prednosť policajtom, ktorí mali zapnuté sirény.



"Policajti v služobnom vozidle išli po hlavnej ceste so zapnutými majákmi, keď im do cesty vošlo osobné auto, s ktorým sa zrazili," povedala pre Novinky hovorkyňa polície v Stredočeskom kraji Barbora Schneeweissová.



Pri nehode, ku ktorej došlo v nedeľu popoludní okolo 14.00 h, utrpeli ľahké zranenia traja policajti a muž a žena cestujúci v osobnom automobile, spresnila hovorkyňa. Všetky zranené osoby boli prevezené na ošetrenie do nemocnice.



Vyšetrovanie nehody stále prebieha.