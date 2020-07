Zrážku vlakov v susednom Česku zrejme spôsobil rušňovodič

Praha 8. júla (TASR) - Pravdepodobným dôvodom utorňajšej čelnej zrážky dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary bola chyba rušňovodiča. Vlak smerujúci do Karlových Varov mal počkať v stanici Pernink, čo však neurobil a narazil do protiidúcej súpravy.



Vyplýva to z komunikácie prostredníctvom vysielačiek medzi strojvodcom a dispečerom, uviedla v stredu traťová inšpekcia.



"Po vypočutí nahrávok medzi dispečerom a strojvodcom, ktorý išiel do Karlových Varov, vieme, že strojvodca mal počkať na križovaní v Perninku. To neurobil a odišiel na trať," povedal pre server Novinky.cz hovorca traťovej inšpekcie Martin Drápal. Polícia rušňovodiča zadržala.



K nehode došlo v utorok po tretej hodine popoludní medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink. Zrazili sa dva vlaky spoločnosti České dráhy. Jeden vlak išiel z Karlových Varov do nemeckého Johanngeorgstadtu a druhý opačným smerom.



O život prišli dvaja ľudia, z toho jeden nemecký občan. Ľahké zranenia utrpelo 15 ľudí a deväť osôb bolo zranených ťažko. V oboch vlakoch dovedna cestovalo 33 ľudí vrátane personálu.



Jeden z rýchlomerov sa zasekol na rýchlosti 47 kilometrov za hodinu, pričom povolená rýchlosť na trati je 50 kilometrov za hodinu, uviedol Drápal. Keďže vlak išiel takmer maximálnou rýchlosťou dá sa podľa neho predpokladať, že druhý vlak sa mohol pohybovať rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu a tým pádom bola nárazová rýchlosť vysoká.



Traťová inšpekcia bude mať výsledky vyšetrovania až o niekoľko mesiacov, pracujú však s verziou, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora.



Škody traťová inšpekcia predbežne vyčíslila na 20 miliónov českých korún.