Cremonese zdolalo v súboji nováčikov Sassuolo 3:2 a je na čele Serie A
V druhom polčase síce prišli o dvojgólový náskok, no o ich triumfe rozhodol v 90+3. minúte Manuel de Luca z pokutového kopu.
Autor TASR
Rím 29. augusta (TASR) - Futbalisti US Cremonese uspeli aj v 2. kole nového ročníka talianskej Serie A. Na domácej pôde zdolali v súboji dvoch nováčikov Sassuolo Calcio 3:2 a so šiestimi bodmi sú na čele neúplnej tabuľky. V druhom polčase síce prišli o dvojgólový náskok, no o ich triumfe rozhodol v 90+3. minúte Manuel de Luca z pokutového kopu.
Serie A - 2. kolo:
US Cremonese - Sassuolo Calcio 3:2 (2:0)
Góly: 37. Terracciano, 39. Vazquez 90+3. De Luca (z 11 m) - 65. Pinamonti, 72. Berardi (z 11 m)
