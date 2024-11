Črepiny zo zostrelenej rakety spôsobili požiar neďaleko Jeruzalema

Jeruzalem 11. novembra (TASR) - Izraelskí hasiči v pondelok hasia požiar západne od Jeruzalema. Podľa úradov ho spôsobili úlomky zostrelenej balistickej rakety vypálenej z Jemenu. TASR informuje podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



Hasiči v súčasnosti prehľadávajú aj iné miesta v meste Bejt Šemeš, aby vylúčili ohniská ďalších požiarov a zosumarizovali škody. K útoku sa nikto bezprostredne neprihlásil.



Medzitým sa k iným útokom na severe a juhu prihlásilo Iránom podporované hnutie Islamský odpor v Iraku. V príspevkoch na sociálnej sieti Telegram uviedlo, že uskutočnilo štyri dronové útoky na "dôležité ciele" v Izraeli. O cieľoch nezverejnilo podrobnejšie informácie. Izraelská armáda oznámila, že zostrelila všetky štyri bezpilotné lietadlá, pričom dve sa podarilo zachytiť ešte pred vstupom do izraelského vzdušného priestoru.