Preživší havárie vrtuľníka s Kellnerom vylučuje technickú poruchu

Praha 9. apríla (TASR) - Jediný preživší nehody vrtuľníka, pri ktorej na Aljaške v USA zahynul najbohatší Čech Petr Kellner, už komunikuje a chce vypovedať. Český fotograf a tréner snowboardu David Horváth odkázal, že haváriu vrtuľníka nezavinila technická porucha. V piatok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na Český rozhlas (ČRo).



Hovorca Kellnerovej finančnej skupiny PPF Vladimir Mlynář v rozhovore pre ČRo povedal: "Z toho, ako sme sa rozprávali s Davidom Horváthom, snáď môžem len povedať, že nič nenasvedčuje technickej poruche. Že to bola skutočne súhra nejakých nešťastných náhod, poveternostných podmienok, pristávacích podmienok." Dodal však, že haváriu musia posúdiť vyšetrovatelia.



Predbežnú správu z vyšetrovania nehody vrtuľníka zverejní americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) zrejme už na budúci týždeň. Vypracovanie záverov však môže trvať aj rok, vyhlásil hlavný vyšetrovateľ nehody Clint Johnson. Ten tiež povedal, že aj keď preživší 48-ročný snowboardista dal prostredníctvom zástupcu najavo ochotu vypovedať, zatiaľ toho celkom nie je schopný.



"Pravdepodobne to chvíľu potrvá," povedal Johnson pre web Anchorage Daily News. Horváthovo meno medzitým zmizlo z evidencie nemocnice, kam ho po nehode koncom marca previezli. To podľa hovorcu nemocnice Mikala Canfielda znamená, že sa zotavil natoľko, že ho prepustili, alebo že požiadal o vyškrtnutie zo zoznamu z dôvodu ochrany svojho súkromia.



Vyšetrovatelia sa zatiaľ venujú vraku helikoptéry Airbus AS350B3. Už ho previezli do najväčšieho mesta v štáte Aljaška, kde ho skúma 12-členný tím. Podarilo sa mu zatiaľ získať časť elektroniky k palivovému systému vrtuľníka.



Na ňu sa ukladajú údaje o tlaku, rýchlosti a teplotách. NTSB poslal túto elektroniku výrobcovi vrtuľníka do Francúzska na ďalšiu analýzu. Tím našiel aj vysielacie zariadenie, ktoré v prípade havárie dokáže upovedomiť záchranárov a odovzdať im GPS súradnice stroja. V prípade havárie vrtuľníka s Kellnerom na palube však záchranári žiadnu takúto informáciu nedostali - z dosiaľ nejasných dôvodov.



Na letisku v Anchorage v stredu 7. apríla pristál Kellnerov luxusný Boeing 737 BBJ, čo vyvolalo špekulácie, že priletel po miliardárovo telo. Mlynář v stredu v spomínanom rozhovore potvrdil, že repatriácia Kellnerových pozostatkov je v procese.



Tragická nehoda sa stala 27. marca, keď skupina vyrazila vrtuľníkom na snowboarding vo voľnom teréne. Stroj narazil do hory blízko ľadovca Knik. Okrem 56-ročného Kellnera zahynuli aj tréner snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dvaja horskí vodcovia Gregory Harms a Sean McManamy, pripomenuli Novinky.cz.