Na miestach s vysokou koncentráciou ľudí budú v ČR povinné respirátory

Praha 23. februára (TASR) - V Česku budú od polnoci zo stredy na štvrtok povinné nosiť na miestach, kde sa združuje vyšší počet ľudí, nosiť respirátory. Nebudú tak už stačiť len látkové rúška, ako to bolo doteraz. Rozhodla o tom v pondelok vláda ČR, informuje portál Novinky.cz.



Pôvodne malo platiť pravidlo o nosení respirátorov začať platiť už od utorka. Zmeny avizoval už minulý týždeň český minister zdravotníctva Jan Blatný. Ako vtedy uviedol, respirátory budú povinné v obchodoch, verejnej doprave i na zastávkach, nemocniciach, v ambulanciách či zariadeniach služieb.



Dôvodom pre sprísnenie pravidiel je podľa slov Blatného zhoršená epidemiologická situácia súvisiaca so šírením nákazlivejšieho tzv. britského variantu koronavírusu.



Minister ľuďom odporučil, aby používali respirátory typu KN95 alebo FFP2, ktoré vďaka tomu, že lepšie priliehajú ku tvári a tesnia, poskytujú lepši ochranu pred nákazou koronavírusom. Riešenie pri tých, ktorým sa nepodarí zaobstarať si respirátor, by mohli byť podľa ministra napríklad dve chirurgické rúška na sebe.



Rezort zdravotníctva takisto uvažuje, že povinnosť nosiť respirátor, nanorúško alebo dve chirurgické rúška zavedie aj na pracoviskách.



Povinnosť nosiť respirátor alebo jedno zdravotnícke rúško bude platiť od štvrtka aj na stavbách alebo v iných vonkajších priestoroch, v ktorých sú odstupy medzi ľuďmi menšie než dva metre.