V Česku je 2716 nakazených, zomrela infikovaná onkologická pacientka

Praha 29. marca (TASR) - Počet nakazených ochorením COVID-19 v Česku stúpol v nedeľu popoludní podľa ministerstva zdravotníctva na 2716. Ministerstvo v sobotu ráno uviedlo, že zomrelo 13 ľudí. Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe odpoludnia oznámila, že zomrela aj žena s rakovinou, ktorá mala COVID-19. Nie je však jasné, či ju rezort započíta do štatistík ako 14. obeť koronavírusu, napísal český portál Novinky.cz.



Žena (ročník 1940) bola onkologickou pacientkou, hospitalizovaná bola krátko a podľa fakultnej nemocnice ochorenie COVID-19 nebolo bezprostrednou príčinou jej úmrtia. Ide o seniorku z Domova seniorov v pražskej časti Michle.



Údaj o nakazených sa počas dňa zvýšil niekoľkokrát. Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje počty dvakrát denne okolo 09.00 h ráno a 18.00 h večer, ale v nedeľu to robí neustále, upozornili Novinky.cz.



Biskup Karel Herbst, ktorému potvrdili koronavírus, je mimo ohrozenia života, oznámil kardinál Dominik Duka. Arcibiskup je pritom s ďalšími biskupmi tiež v karanténe.



V Prahe v nedeľu okolo 16.30 h SELČ pristálo lietadlo z Indie so 136 Čechmi. Na palube boli predovšetkým zamestnanci automobilky Škoda Auto, ale aj turisti, uviedol minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.