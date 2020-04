Noste rúška ďalej. Niektoré výroky WHO sú politicky motivované

Praha 1. apríla (TASR) - Námestník českého ministra zdravotníctva a epidemiológ Roman Prymula nesúhlasí s pondelkovým vyjadrením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že nosenie rúšok v období šírenia nového koronavírusu nemá zmysel a neodporúča sa. Niektoré vyhlásenia WHO sú podľa Prymulu politicky motivované. V utorok večer o tom na svojej webovej stránke informovala Česká televízia (ČT).



Prymula pre ČT povedal, že WHO chce, aby ochranné prostriedky dominantne zostali pre zdravotníkov.



Pripomenul tiež, že ľudia v Česku nosia rúška nie pre vlastnú ochranu, ale na ochranu svojho okolia. Odporúčania WHO sa podľa neho na túto situáciu nevzťahujú.



"Svetová zdravotnícka organizácia vydáva celý rad vyhlásení, ktoré sú možno trochu politicky motivované. Snaží sa, aby tieto ochranné prostriedky dominantne zostali pre zdravotníkov," zdôraznil Prymula.