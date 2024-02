Crosetto: Taliansko na ochranu lodí v Červenom mori asi vyšle lietadlá

Rím 1. februára (TASR) – Taliansko v rámci námornej misie Európskej únie (EÚ) Aspides na ochranu obchodných plavidiel v Červenom pred útokmi jemenských povstalcov húsíov zvažuje vyslať do tejto oblasti lietadlá. Vo štvrtok to vyhlásil taliansky minister obrany Guido Crosetto. TASR správu prebrala od agentúry ANSA.



"Súčasťou misie EÚ bude na 12 mesiacov najmenej jedna talianska loď a uvažujeme aj o vyslaní leteckých prostriedkov na prieskum a zhromažďovanie údajov," vyhlásil Crosetto počas spoločného stretnutia výborov pre obranu talianskeho Senátu a dolnej komory parlamentu.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v stredu informoval o plánoch viacerých členských štátov spustiť od 17. februára misiu Aspides. Jej cieľom bude ochrana plavby obchodných lodí v Červenom mori a odrazenie útokov, nebude sa však podieľať na útokoch proti húsíom.



"Nie všetky členské štáty sa budú chcieť zúčastniť, ale žiadna nebude (tejto misii) brániť... Verím, že sa začne 17. februára," povedal Borrell pred stretnutím ministrov obrany EÚ.



Crosetto vo štvrtok uviedol, že hlavné veliteľstvo bude pravdepodobne v gréckom meste Larissa. O velenie prejavili záujem Francúzsko, Grécko a Taliansko.



Húsíovia podporovaní Iránom od vlaňajšieho novembra útočia na medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori. Odôvodňujú to solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra zúri vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.