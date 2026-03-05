< sekcia Zahraničie
Crosetto: Útok USA a Izraela na Irán je porušením medzinárodného práva
Útok rozhodne „nebol v súlade s pravidlami medzinárodného práva“, povedal Crosetto v dolnej komore parlamentu.
Autor TASR
Rím 5. marca (TASR) - Izraelské a americké útoky na Irán, ktoré vyvolali konflikt na Blízkom východe, sú jasným porušením medzinárodného práva, uviedol vo štvrtok taliansky minister obrany Guido Crosetto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Útok rozhodne „nebol v súlade s pravidlami medzinárodného práva“, povedal Crosetto v dolnej komore parlamentu. Ide zatiaľ o najväčšiu kritiku od pravicovej vlády, ktorá sa snaží udržiavať blízke vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom od jeho nástupu do úradu, píše Reuters.
Minister obrany povedal, že Taliansko bolo nútené zareagovať na konflikt, ktorý spustil Izrael a USA bez varovania svojich partnerov či spojencov. „Vojna sa začala bez toho, aby o tom ktokoľvek vo svete vedel. Vojna, ktorej (následky) musíme riešiť my, rovnako ako zvyšok sveta,“ povedal Crosetto zo strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej.
Rím plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi, oznámila vo štvrtok premiérka. „Tu nejde len o to, že sú to spriatelené krajiny. Predovšetkým tam žijú desaťtisíce Talianov a je tam nasadených približne 2000 talianskych vojakov - ľudí, ktorých chceme a musíme chrániť,“ dodala.
Útok rozhodne „nebol v súlade s pravidlami medzinárodného práva“, povedal Crosetto v dolnej komore parlamentu. Ide zatiaľ o najväčšiu kritiku od pravicovej vlády, ktorá sa snaží udržiavať blízke vzťahy s americkým prezidentom Donaldom Trumpom od jeho nástupu do úradu, píše Reuters.
Minister obrany povedal, že Taliansko bolo nútené zareagovať na konflikt, ktorý spustil Izrael a USA bez varovania svojich partnerov či spojencov. „Vojna sa začala bez toho, aby o tom ktokoľvek vo svete vedel. Vojna, ktorej (následky) musíme riešiť my, rovnako ako zvyšok sveta,“ povedal Crosetto zo strany Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej.
Rím plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi, oznámila vo štvrtok premiérka. „Tu nejde len o to, že sú to spriatelené krajiny. Predovšetkým tam žijú desaťtisíce Talianov a je tam nasadených približne 2000 talianskych vojakov - ľudí, ktorých chceme a musíme chrániť,“ dodala.