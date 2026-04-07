Crosetto vyjadril obavy z ďalšej eskalácie vojny na Blízkom východe
Autor TASR
Rím 7. apríla (TASR) - Taliansky minister obrany Guido Crosetto v rozhovore pre denník Corriere della Sera zverejnenom v utorok varoval pred ďalšou eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Vojna Spojených štátov s Iránom podľa Crosetta ohrozuje globálne vedúce postavenie Washingtonu. TASR o tom píše na základe agentúr DPA a Reuters.
Crosetto sa obáva, že konflikt by mohol nabrať ešte horší spád a spomenul bombardovanie Japonska atómovými bombami počas druhej svetovej vojny.
„Len si to predstavte: boli to ľudia ako my, ktorí rozhodli, že aj Hirošima a Nagasaki sú prijateľnými prostriedkami na ukončenie konfliktu. Bohužiaľ, stále vlastníme jadrové zbrane a tí, ktorí ich nemajú, sa ich snažia získať. Nepoučili sme sa z ničoho,“ poznamenal taliansky minister.
„Toto riziko je šialené a to, čo prežívame, je konflikt, v ktorom každá akcia vyvoláva reakciu na vyššej úrovni,“ dodal.
Celosvetovú situáciu opísal Crosetto ako „bezprecedentnú za posledné desaťročia“. „Obávam sa, že to, čo je už teraz tragické, by sa mohlo ešte zhoršiť,“ dodal s tým, že viaceré súčasné krízy sa prekrývajú a navzájom posilňujú.
Crosetto zároveň podotkol, že americký prezident Donald Trump by mal mať „odvážnejších poradcov“. „Jeden z problémov tohto prezidenta je, že nikto sa neodváži šéfovi odporovať,“ vyhlásil.
Podobne ako niektorí ďalší spojenci zo Severoatlantickej aliancie, Taliansko minulý týždeň odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám pristátie na základni Sigonella na Sicílii počas ich cesty na Blízky východ, pripomína Reuters.
Crosetto v utorok na mimoriadnom parlamentnom brífingu potvrdil, že Rím nie je zapojený do vojny s Iránom. „Od všetkého, s čím nesúhlasíme, sme sa dištancovali a naďalej sa dištancujeme,“ vyhlásil.
