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Crosetto:Vyčleníme vyše 6 miliárd eur na boj s kybernetickými hrozbami
Taliansko plánuje v rokoch 2026 až 2028 vyčleniť na prostriedky proti hybridným hrozbám takmer dve miliardy eur, čo je o približne 40 percent viac ako počas predchádzajúcich troch rokov.
Autor TASR
Rím 18. októbra (TASR) - Taliansko vyhradí počas nadchádzajúcich rokov viac ako šesť miliárd eur na boj proti hybridným hrozbám, povedal v stredu poslancom minister obrany Guido Crosetto. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Taliansko plánuje v rokoch 2026 až 2028 vyčleniť na prostriedky proti hybridným hrozbám takmer dve miliardy eur, čo je o približne 40 percent viac ako počas predchádzajúcich troch rokov. Výdavky v tomto sektore vzrástli zo 126 miliónov eur v roku 2019 na 557 miliónov eur v roku 2025.
Celková suma sa však môže zvýšiť až na takmer sedem miliárd eur, pokiaľ sa do toho započíta aj časť programu stíhacích lietadiel Global Combat Air Programme (GCAP), ktorá je venovaná súvisiacim technológiám.
Taliansko a ďalšie európske krajiny v uplynulých týždňoch prijali viaceré falošné hlásenia o hrozbách a zároveň sa stali terčom kybernetických útokov zameraných na supermarkety, krvné banky, systémy riadenia letovej prevádzky či vysielacie stanice, pripomína Reuters.
Taliansko plánuje v rokoch 2026 až 2028 vyčleniť na prostriedky proti hybridným hrozbám takmer dve miliardy eur, čo je o približne 40 percent viac ako počas predchádzajúcich troch rokov. Výdavky v tomto sektore vzrástli zo 126 miliónov eur v roku 2019 na 557 miliónov eur v roku 2025.
Celková suma sa však môže zvýšiť až na takmer sedem miliárd eur, pokiaľ sa do toho započíta aj časť programu stíhacích lietadiel Global Combat Air Programme (GCAP), ktorá je venovaná súvisiacim technológiám.
Taliansko a ďalšie európske krajiny v uplynulých týždňoch prijali viaceré falošné hlásenia o hrozbách a zároveň sa stali terčom kybernetických útokov zameraných na supermarkety, krvné banky, systémy riadenia letovej prevádzky či vysielacie stanice, pripomína Reuters.