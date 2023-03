V Prahe protestujú odborári proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku

Praha 29. marca (TASR) - Pred Úradom vlády v Prahe protestujú stovky ľudí proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku na 68 rokov a proti prijatiu emisnej normy Euro 7. Demonštráciu s názvom "68 NE!" zvolalo občianske združenie KOVO, ktoré je najväčšou odborárskou organizáciou v Česku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Odborári si na svoj protest vybrali stredu preto, lebo v tento deň pravidelne v Strakovej akadémii zasadá vládny kabinet. Ten si však práve na dnes naplánoval výjazdové rokovanie v meste Jeseník na severe Olomouckého kraja, kde premiér a ministri strávia celý deň. "Veľmi nás mrzí, že po oznámení našej demonštrácie vláda ohlásila, že si urobí výjazdové zasadnutie, pretože sme predpokladali, že budú mať možnosť sa vyjadriť," komentoval rozhodnutie kabinetu predseda OS KOVO Roman Ďurčo.



Česká vláda pripravuje rozsiahlu dôchodkovú reformu, zatiaľ však nepredstavila žiadne konkrétne návrhy jej podoby. Česká televízia pred niekoľkými týždňami zistila, že kabinet rokoval aj o možnosti posunutia vekovej hranice odchodu do dôchodku na 68 rokov. Hoci ani odborári nemajú k dispozícii žiadne oficiálne podklady, považujú podľa svojich slov za nevyhnutné sa proti návrhu ozvať.



"Mnoho profesií je fyzicky či psychicky veľmi náročných. Navyše veľa ľudí už po 65. roku veku nie je v takej zdravotnej kondícii, aby mohli svoju profesiu ďalej vykonávať," uvádzajú odborári na webovej stránke protestu. Požadujú, aby ľudia v náročných povolaniach mohli ísť do dôchodku skôr.



Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka minulý týždeň uviedol, že on vo svojich návrhoch nepočíta s posunutím veku odchodu do penzie na 68 rokov. Pripomenul tiež, že pripravované zmeny dôchodkového systému sa dotknú súčasných štyridsiatnikov a mladších.



Odborári protestujú aj proti prijatiu emisnej normy Euro 7, ktorú pripravuje Európska komisia. Obávajú sa rušenia pracovných miest a následného prepúšťania. Český premiér Petr Fiala minulý týždeň po skončení summitu v Bruseli uviedol, že Česko spolu s ďalšími štátmi tlačí na to, aby sa podoba normy upravila.

















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)