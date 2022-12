Českú tradíciu pltníctva zapísali na zoznam UNESCO

Praha/Rabat 1. decembra (TASR) - Tradícia, ktorá je spojená so stavbou pltí a ich splavovaním po riekach je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva UNESCO. Vo štvrtok o tom rozhodol Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate. Na základe správy českého ministerstva kultúry o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nomináciu spoločne pripravilo šesť štátov – okrem Česka aj Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Španielsko. Návrh začali pripravovať v roku 2018. Česká republika získala jej schválením ôsmu položku v prestížnom zozname.



"Na dnešný verdikt sme netrpezlivo čakali a mám veľkú radosť z toho, že tradície pltníctva na rieke Vltave budú aj naďalej udržiavané v povedomí ľudí a odovzdávané ďalším generáciám," povedal český minister kultúry Martin Baxa.



Nominácia predstavuje tradičné znalosti a zručnosti spojené so stavbou pltí a ich splavovaním po riekach. Hoci tento spôsob prepravy v zmysle komerčnej dopravy zanikol z dôvodu stavby priehrad, tradície spojené s ňou sú podľa rezortu kultúry stále živé a odovzdávané mladej generácii.



"Ide nielen o remeselné postupy pri stavbe plte, ale aj o znalosti spojené s jej navigáciou po rieke a neposlednom rade aj o špecifickú kultúru spojenú s touto tradíciou, osobitné zvyky a pltnícku slovesnosť pretavenú v plaveckých piesňach a slangu," dodalo ministerstvo kultúry.



Pltníctvo malo v Čechách podľa rezortu kultúry dlhoročnú tradíciu a patrilo medzi uznávané, ale aj nebezpečné povolania. Prvé zmienky o tomto spôsobe dopravy na Vltave pochádzajú z 11. storočia.



Česko má okrem pltníctva v Reprezentatívnom zozname NKD zapísanú aj výrobu ozdôb z fúkaných sklenených perál na vianočný stromček, jazdy kráľov na Slovácku, fašiangové sprievody v okolí mesta Hlinsko, mužský ľudový tanec Slovácky verbunk a spolu s ďalšími štátmi modrotlač, bábkarstvo a sokolníctvo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)