ČR:Vláda navrhla povýšiť šéfa BIS na generála,Zeman to 7-krát odmietol

Praha 19. apríla (TASR) - Česká vláda opäť navrhla povýšiť riaditeľa Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michala Koudelku do hodnosti generála. Po rokovaní kabinetu to v stredu uviedol podpredseda vlády a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka. Exprezident Miloš Zeman šéfa civilnej kontrarozviedky opakovane kritizoval a návrhy vlády na jeho povýšenie sedemkrát odmietol. Súčasný prezident Petr Pavel v pondelok potvrdil, že je prípadnému návrhu pripravený vyhovieť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Veríme, že už to robíme naposledy a že prezident tomuto návrhu vlády vyhovie," povedal Jurečka s tým, že Koudelka podľa vlády opakovane preukázal, že chráni záujmy a bezpečnosť ČR a že BIS riadi kompetentne. Dodal, že k jeho povýšeniu malo dôjsť už dávno.



Pavel v pondelok na svojej pravidelnej tlačovej konferencii avizoval, že je návrhu vlády pripravený vyhovieť. "Ak dostanem od vlády návrh, vymenujem ho," vyhlásil a pripomenul, že s tým rátal už počas svojej predvolebnej kampane.



Bývalý prezident Miloš Zeman opakovane kritizoval šéfa BIS, ale aj celú civilnú kontrarozviedku. Jednou z jeho výhrad bolo, že BIS podľa neho ignoruje hrozbu islamského terorizmu v Česku. V októbri minulého roka vyhlásil, že správam BIS neprikladá taký význam, aký im pripisujú ich autori.





















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)