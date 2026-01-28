Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CSIS: Počet zranených a padlých na Ukrajine môže prekročiť 2 milióny

Ľudia sa ukrývajú v stanici metra počas nočného raketového a dronového útoku Ruska v Kyjeve na Ukrajine, utorok 20. januára 2026. Foto: TASR/AP

Najväčšie straty utrpeli ruské ozbrojené sily, ktoré od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišli podľa odhadov až o 1,2 milióna vojakov, z toho približne 325.000 sú padlí.

Washington 28. januára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu si na oboch stranách konfliktu vyžiadala takmer dva milióny vojenských obetí – zabitých, zranených alebo nezvestných. Správu o tom zverejnil v utorok americké analytické Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), píše agentúra AFP.

Najväčšie straty utrpeli ruské ozbrojené sily, ktoré od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišli podľa odhadov až o 1,2 milióna vojakov, z toho približne 325.000 sú padlí.

Od druhej svetovej vojny žiadna vedúca svetová mocnosť neutrpela v žiadnom konflikte ani zďaleka porovnateľné straty,“ uvádza správa CSIS v súvislosti s ruskými stratami.

Významné straty zaznamenali aj ukrajinské ozbrojené sily: od februára 2022 do decembra 2025 podľa CSIS prišli o 500.000 až 600.000 vojakov, z toho 100.000 až 140.000 sú padlí.

Súhrnné straty Ruska a Ukrajiny môžu dosahovať až 1,8 milióna obetí a do jari 2026 by sa mohli priblížiť k hranici dvoch miliónov,“ uvádza štúdia CSIS.

Odhad počtu zabitých ruských vojakov sa vo všeobecnosti zhoduje s výpočtami, ktoré na základe otvorených zdrojov dlhodobo vedie ruská redakcia britskej stanice BBC a tímom dobrovoľníkov. Podľa ich údajov sa skutočný počet ruských obetí môže pohybovať v rozpätí od 254.800 do 368.100 osôb. Konečné číslo sa však výrazne zvýši, ak sa započítajú aj bojovníci proruských separatistických jednotiek samozvaných Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny.

Stanovenie počtu zranených je podľa autorov správy podstatne zložitejšie. Súvisí to najmä s tým, že informácie o zraneniach sa v médiách objavujú len zriedkavo a mnohí zranení ruskí vojaci sú po liečení opätovne nasadzovaní na front, kde môžu byť zranení znova.

Vojna si zároveň vyžiadala vysoký počet civilných obetí. Monitorovacia misia OSN zaznamenala na Ukrajine v roku 2025 viac civilných úmrtí než v ktoromkoľvek inom roku okrem roku 2022.

Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva bolo v roku 2025 zabitých viac ako 2500 civilistov a vyše 12.000 utrpelo zranenia.

OSN doteraz od začiatku vojny v roku 2022 potvrdila takmer 15.000 civilných obetí. Ich skutočný počet je podľa OSN „pravdepodobne podstatne vyšší“.
