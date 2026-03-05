< sekcia Zahraničie
CSIS: Prvých 100 hodín vojny s Iránom stálo USA 3,7 miliardy dolárov
Je to viac ako 890 miliónov dolárov denne.
Autor TASR
Washington 5. marca (TASR) — Prvých 100 hodín útokov na Irán stálo Spojené štáty 3,7 miliardy dolárov – viac ako 890 miliónov dolárov denne. Konštatuje sa to v analýze Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), amerického think-tanku so sídlom vo Washingtone, zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na televíziu CNN.
Necelých 200 miliónov dolárov z tejto odhadovanej sumy tvoria prevádzkové náklady, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte ministerstva obrany. Zvyšok odhadovaných nákladov vo výške 3,54 miliardy dolárov si podľa analytikov CSIS bude pravdepodobne vyžadovať dodatočné finančné prostriedky zo strany ministerstva obrany, ktoré sa získajú buď prostredníctvom doplnkového rozpočtu, alebo iného zákona.
Okrem pokrytia prevádzkových a nepriamych nákladov CSIS predpokladá, že primárne výdavky budú smerovať na doplnenie munície a nahradenie strát, ako napríklad troch stíhačiek F-15, ktoré boli omylom zostrelené pri paľbe v Kuvajte.
Autori analýzy uvádzajú, že náklady by sa v budúcnosti mohli variovať v závislosti od prechodu amerických síl na lacnejšiu muníciu, ako aj od intenzity operácií a efektívnosti iránskej odvety.
Nie je jasné, ako dlho bude konflikt s Iránom trvať - prezident Donald Trump ani minister obrany Pete Hegseth neuviedli presné časové harmonogramy, konštatuje CNN.
Hegseth naznačil, že USA budú v útokoch na Irán pokračovať tak dlho, ako to Trump uzná za vhodné.
„Môžeme hovoriť o štyroch týždňoch, ale môže to byť aj šesť týždňov, osem týždňov alebo tri týždne. V konečnom dôsledku my určujeme tempo a postup,“ povedal v stredu minister obrany USA.
Necelých 200 miliónov dolárov z tejto odhadovanej sumy tvoria prevádzkové náklady, ktoré sú už zahrnuté v rozpočte ministerstva obrany. Zvyšok odhadovaných nákladov vo výške 3,54 miliardy dolárov si podľa analytikov CSIS bude pravdepodobne vyžadovať dodatočné finančné prostriedky zo strany ministerstva obrany, ktoré sa získajú buď prostredníctvom doplnkového rozpočtu, alebo iného zákona.
Okrem pokrytia prevádzkových a nepriamych nákladov CSIS predpokladá, že primárne výdavky budú smerovať na doplnenie munície a nahradenie strát, ako napríklad troch stíhačiek F-15, ktoré boli omylom zostrelené pri paľbe v Kuvajte.
Autori analýzy uvádzajú, že náklady by sa v budúcnosti mohli variovať v závislosti od prechodu amerických síl na lacnejšiu muníciu, ako aj od intenzity operácií a efektívnosti iránskej odvety.
Nie je jasné, ako dlho bude konflikt s Iránom trvať - prezident Donald Trump ani minister obrany Pete Hegseth neuviedli presné časové harmonogramy, konštatuje CNN.
Hegseth naznačil, že USA budú v útokoch na Irán pokračovať tak dlho, ako to Trump uzná za vhodné.
„Môžeme hovoriť o štyroch týždňoch, ale môže to byť aj šesť týždňov, osem týždňov alebo tri týždne. V konečnom dôsledku my určujeme tempo a postup,“ povedal v stredu minister obrany USA.