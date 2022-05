ČSSD a Zelení v Prahe potvrdili spoluprácu v komunálnych voľbách

Praha 19. mája (TASR) - Zástupcovia pražskej ČSSD a Zelených podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci do jesenných komunálnych volieb. Ich kandidátom na pražskú primátorku bude bývalá ombudsmanka a hovorkyňa Charty 77 Anna Šabatová, informoval spravodajský webový portál iDNES.cz.



"Po mnohých rozhovoroch medzi sociálnymi demokratmi a Zelenými sa dospelo k tomu, že pôjdeme spoločne. To je niečo, čo ma veľmi potešilo. Vážim si, že keď mal projekt jasné obrysy, tak prišli za mnou a ponúkli mi, aby som sa postavila na čelo kandidátky. Je to niečo, čomu dôverujem a fandím," povedala Šabatová.



Pod memorandom o spolupráci sú popri Šabatovej podpísaní aj Miroslav Dvořák z ČSSD a Matěj Žaloudek za Zelených. Zástupcovia koalície sa chcú orientovať na bývanie, životné prostredie, dopravu či sociálnu oblasť. Konkrétny program a podobu kampane predstavia obe strany začiatkom júna.



Ako dôvod spolupráce uviedli zástupcovia ČSSD a Zelených programovú blízkosť oboch strán a snahu o zabránenia návratu ODS k moci. "Moja osobná skúsenosť je, že by to nemuselo byť pre Prahu dobré. Napríklad v doprave by to bolo veľké ohrozenie," povedal Žaloudek.



Vo voľbách chcú strany dosiahnuť dvojciferný výsledok. Povolebnú spoluprácu vylučujú s ODS a SPD. Naopak ako potenciálnych koaličných partnerov označili STAN, Pirátov či združenie nezávislých kandidátov Praha Sobě.