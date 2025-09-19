< sekcia Zahraničie
CSU dočasne zablokuje sľúbenú pomoc pre Palestínsku samosprávu
Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecká Kresťanskosociálna únia (CSU) v piatok oznámila, že dočasne zablokuje pomoc sľúbenú Palestínskej samospráve na okupovanom Západnom brehu Jordánu z obavy, že peniaze by mohli byť použité proti Izraelu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerka rozvoja Reem Alabali-Radovanová zo sociálnych demokratov (SPD) po tom, čo minulý mesiac navštívila Blízky východ prisľúbila pre Palestínsku samosprávu 30 miliónov eur. Poslanec CSU Alexander Hoffmann pre denník Bild povedal, že strana chce ďalšie „objasnenie“. Hoffmannov hovorca pre AFP potvrdil tvrdenie poslanca, ktorý uviedol, že „humanitárna pomoc je dôležitá, ale predtým, že sú prostriedky schválené, musí byť jasné, na ktoré konkrétne projekty budú peniaze použité“.
„Projekty, ktoré ohrozujú bezpečnosť Izraela musia byť vylúčené,“ vyhlásil hovorca.
Zdroje z nemeckej vlády uviedli, že peniaze budú použité na zaplatenie miezd pracovníkov v oblasti zdravotníctva a vzdelávania a budú vyplatené prostredníctvom mechanizmu riadeného EÚ.
AFP konštatuje, že CSU je patrí medzi najvernejších podporovateľov Izraela v Nemecku, zatiaľ čo SPD je o niečo kritickejšia.
Zdroje z koalície potvrdili francúzskej tlačovej agentúre, že CSU v parlamente zdržiava schválenie spomínaných finančných prostriedkov.
Hovorca nemeckého kancelára Sebastian Hille tvrdí, že vláda má spoločný postoj v tejto otázke, ale musí počkať na schválenie v parlamente. Podľa jeho slov je hovorca presvedčený, že „túto otázku sa podarí vyriešiť medzi poslancami koalície“.
Hovorkyňa ministerky rozvoja poznamenala, že prostriedky sú určené na zmiernenie zlej finančnej situácie, v ktorej je Palestínska samospráva, odkedy Izrael prestal prevádzať príjmy z daní na tovary určené pre oblasti pod správou Palestínskej samosprávy. „Verejné služby, ako je zdravotná starostlivosť sú vážne obmedzené a školský rok nezačal včas,“ uzavrela hovorkyňa.
Agentúra Reuters s odvolaním na Bild informuje, že túto jednorazová platba vo výške 30 miliónov eur, plánovalo Nemecko oznámiť budúci týždeň v čase, keď sa niektoré krajiny počas Valného zhromaždenia OSN chystajú uznať Palestínsky štát.
