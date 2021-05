Česko nestiahne žalobu na poľskú vláde pre ťažbu v bani Turów

Praha/Varšava 25. mája (TASR) - Česko nestiahne žalobu podanú na poľskú vládu v súvislosti s ťažbou hnedého uhlia v bani Turów neďaleko poľsko-českých hraníc. V utorok to uviedol český premiér Andrej Babiš, ktorého citovala česká spravodajská televízia ČT24.



Táto správa prichádza krátko po tom, čo poľský premiér Mateusz Morawiecki informoval, že Česko súhlasilo so stiahnutím žaloby v tejto kauze, podanej na Súdnom dvore Európskej únie.



"Vzhľadom na upevnenie cezhraničnej spolupráce s Českou republikou sa zdá, že sme už veľmi blízko k dosiahnutiu dohody," citovala Morawieckeho poľská tlačová agentúra PAP. Poľský premiér sa tak vyjadril po stretnutí so svojím českým náprotivkom, ktoré sa konalo pred mimoriadnym summitom EÚ v Bruseli.



Babiš oznámil, že Poľsko podľa neho uznalo námietky českej vlády a chce dohodu. Podľa Morawieckeho sa zas obe strany zhodli na vytvorení odbornej komisie, ktorej úlohou bude prešetriť environmentálne problémy vyplývajúce z ťažby v Turówe. Zároveň sa dohodli na spustení dlhodobých projektov, ktoré bude poľská vláda spolufinancovať sumou vo výške do 45 miliónov eur.



Súdny dvor Európskej únie nariadil okamžité pozastavenie ťažby v bani Turów minulý piatok. Toto nariadenie má podľa súdu ostať v platnosti, kým nebude v prípade oznámený definitívny verdikt.



České ministerstvo životného prostredia ešte 26. februára oznámilo, že v súvislosti s plánovaným rozšírením bane Turów podala ČR na Poľsko na pôde Súdneho dvoru Európskej únie žalobu. Česko žiadalo zastavenie ťažby v bani z dôvodov negatívneho vplyvu na životné prostredie. Podľa Česka má baňa negatívny vplyv na pohraničné oblasti, kde prispieva k zníženiu hladiny podzemnej vody.