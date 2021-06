Komunisti odídu zo sály; nepriamo tak podporia Babišovu vládu

Praha 3. júna (TASR) - Českí komunisti pri štvrtkovom hlasovaní o nedôvere vláde premiéra Andreja Babiša opustia sálu. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24, ktorej to potvrdil jeden z členov KSČM. Fakticky to znamená, že tým nepriamo podporia Babišovu vládu. Opozícia, ktorá hlasovanie vyvolala, tak nezíska dostatočný počet hlasov na vyslovenie nedôvery.



Bez ohľadu na výsledok hlasovania bude ďalej riadiť štát Babišov kabinet, pretože prezident ČR Miloš Zeman v pondelok premiérovi opäť sľúbil, že ho nechá vládnuť aj bez dôvery až do volieb do Poslaneckej snemovne (dolnej komory českého parlamentu), ktoré sa uskutočnia 8.–9. októbra.



Poslanecká snemovňa otvorila vo štvrtok schôdzu, na ktorej bude vláda premiéra Andreja Babiša čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery. Rokovanie vyvolali koalícia Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátov s hnutím STAN. K vyslovení nedôvery je potrebná podpora 101 poslancov.