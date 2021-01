ČT24: Nemecko zrejme zaradí ČR medzi najrizikovejšie krajiny

Praha 21. januára (TASR) - Nemecko zrejme zaradí Českú republiku medzi najrizikovejšie krajiny v spojitosti s koronavírusom SARS-CoV-2, informovala vo štvrtok spravodajská televízia ČT24.



Pre pendlerov, ktorí pracujú v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, to podľa ČT24 bude znamenať, že budú musieť mať každých 48 hodín čerstvý test na ochorenie COVID-19. Pendleri v spolkovej krajine Sasko budú pravdepodobne potrebovať jeden test za týždeň.



Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR vo štvrtok rokuje o ďalšom predĺžení núdzového stavu v krajine o ďalších 30 dní, a to do 21. februára.



V Českej republike pribudlo v stredu 8162 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 2742 menej než pred týždňom. V krajine zaznamenali i najmenej 65 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.



Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES) zostal na úrovni 73 bodov. Takzvané reprodukčné číslo vírusu sa mierne zvýšilo z 0,82 na 0,83, uviedol spravodajský portál Novinky.cz. Hodnota PES tak už týždeň zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti, opatrenia v ČR sú však na úrovni piateho stupňa.