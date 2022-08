ČT24: Požiar v Českom Švajčiarsku by mohli úplne uhasiť do týždňa

Praha 8. augusta (TASR) – V Národnom parku České Švajčiarsko sa počas nedele neobjavil otvorený oheň. Stále tam však existujú tlejúce ohniská v neprístupnom teréne. Požiar by mohol byť úplne uhasený do jedného týždňa, informovala s odvolaním sa na hovorcu hasičov v nedeľu večer spravodajská stanica ČT24.



Plochu požiaru, proti ktorému bojuje okolo 1000 hasičov z celej ČR aj za pomoci vrtuľníkov a lietadiel, sa podarilo výrazne zmenšiť. Evidujú už len lokálne ohniská, uviedol hovorca Martin Kavka, podľa ktorého majú hasiči najväčšie problémy na náveterných stranách skál nad obcou Hřensko. Tá je vstupnou bránou do Českého Švajčiarska.



Proti požiaru v národnom parku na severozápade Česka hasiči zasahujú od 24. júla. V posledných dňoch im počasie príliš nepomáha, približuje ČT24. Hoci sa v sobotu výrazne ochladilo, dážď bol v tento oblasti skôr "symbolický".



V pondelok by mohli hasiči oznámiť presnejší termín odovzdania uhasených sektorov správe národného parku, čo ale nebude znamenať, že sa do nich bude môcť hneď vrátiť verejnosť. Hřensko v tento deň tiež navštívi minister vnútra Vít Rakušan.



Na nemeckej strane hranice zrušili úrady od nedele zákaz vstupu do lesov v okrese Saské Švajčiarsko-Východné Krušné hory. Obyvatelia a turisti však nesmú vstupovať do oblasti okolo mestečka Bad Schandau, do údolia rieky Sebnitz a okolia hranice s Českom, kde hasiči stále zasahujú.