Cudzinca, ktorý v piatok v Brne strieľal z plynovej pištole, vyhostili

Praha 23. decembra (TASR) - Súd vyhostil z Českej republiky 31-ročného cudzinca, ktorý v piatok v Brne strieľal z plynovej pištole. Muž sa podľa rozhodnutia súdu nesmie v nasledujúcich 18 mesiacoch do Česka vrátiť. Ďalší muž dostal blokovú pokutu. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



Policajti incident riešili v skrátenom konaní. "Vyšetrovanie sme ukončili návrhom na potrestanie. Sudca návrh na vyhostenie a prepadnutie veci - nájdenej plynovej pištole a zásobníka s nábojmi - akceptoval," uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek.



Cudzinec podľa neho nemá ani v rodnej krajine doposiaľ nijaký záznam v registri trestov. Z ktorej krajiny pochádza, polícia nespresnila.



"S políciou a súdom plne spolupracoval, musí Českú republiku opustiť do 27. decembra 2019. Do ČR sa nesmie vrátiť ďalších 18 mesiacov," dodal hovorca.



Vyhostený muž k incidentu uviedol, že si pištoľ kúpil v piatok a chcel sa ňou pochváliť a aj ju vyskúšať. "Pritom dvakrát vystrelil. Raz v budove a následne v dvornom trakte," povedal Malášek.



Policajti vypočuli aj ďalšieho zadržaného cudzinca, ktorý bol na mieste činu. Po tom, čo 37-ročný muž v policajnej cele vytriezvel, dostal blokovú pokutu.



Incident sa stal v piatok okolo 13.00 h na Lidickej ulici v Brne. Svedkovia hlásili na tiesňovú linku, že sa tam pohybuje strelec. Policajti časť ulice uzavreli a po podozrivom pátrali; do akcie nasadili aj vrtuľník.



Pátranie bolo sprvu bezvýsledné, ešte v piatok však polícia oznámila, že zadržala dvoch podozrivých mužov, obaja boli opití.