Cudzinci bojujúci za Kyjev budú mať nárok na ukrajinské občianstvo

Kyjev 9. marca (TASR) - Cudzinci, ktorí dobrovoľne bojujú za Ukrajinu, budú mať nárok na ukrajinské občianstvo. Vyhlásil to v utorok námestník ukrajinského ministra vnútra Jevhen Jenin, ktorého s odvolaním sa na ukrajinskú štátnu tlačovú agentúru Ukrinform citovala americká spravodajská stanica CNN.



"Ukrajina vytvára Medzinárodnú légiu územnej obrany, zloženú z cudzincov, ktorí sa chcú zapojiť do odboja proti ruským agresorom a brániť globálnu bezpečnosť," uviedol Jenin, podľa ktorého počet zahraničných dobrovoľníkov narastá.



"Títo ľudia podpíšu zmluvu a dostanú vojenský pas, ktorý im potom nahradí povolenie na pobyt. Ak by sa niekto z týchto cudzích štátnych príslušníkov chcel v budúcnosti stať ukrajinským občanom, naša legislatíva na to poskytuje cestu," dodal.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vo štvrtok povedal, že prví zo 16.000 zahraničných bojovníkov smerujú na Ukrajinu, aby sa zapojili do boja proti Rusku. Ukrajinské veľvyslanectvá pomáhajú s náborom zahraničných bojovníkov, z ktorých niektorí nemajú nijaký vojenský výcvik.