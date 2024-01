Cudzinci bojujúci za Rusko na Ukrajine môžu požiadať o občianstvo

Moskva 4. januára (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, na základe ktorého môžu cudzinci bojujúci za Rusko vo vojne s Ukrajinou získať ruské občianstvo pre seba a svoje rodiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V prezidentskom dekréte zverejnenom vo štvrtok v oficiálnom vestníku sa uvádza, že osoby, ktoré počas "špeciálnej vojenskej operácie" — ako Moskva označuje inváziu na Ukrajinu — podpísali zmluvu s Ozbrojenými silami Ruskej federácie, môžu požiadať o vydanie ruského pasu pre seba, svoje manželky, deti a rodičov.



Podmienkou je preukázať sa dokumentmi, ktoré okrem iného dokazujú, že podpísali kontrakt na najmenej jeden rok. Oprávnení získať ruské občianstvo sú všetci, ktorí zmluvu podpísali s ruskou armádou alebo inými "vojenskými útvarmi", čo by sa mohlo vzťahovať aj na žoldniersku Vagnerovu skupinu.



Reuters konštatuje, že Moskva sa týmto opatrením zrejme snaží podnietiť cudzincov, ktorí majú vojenský výcvik, aby sa pridali do boja proti Ukrajine.



Rusko nezverejňuje údaje týkajúce sa počtu cudzincov, ktorí bojujú proti Ukrajine. Avšak Reuters predtým informoval o Kubáncoch, ktorí sa pridali k ruskej armáde výmenou za bonusy vo výške 100-násobku priemerného mesačného platu na Kube. Ďalších troch Afričanov naverbovali vagnerovci, pričom dvaja z nich už v boji zahynuli.



V odtajnenej správe amerických tajných služieb sa uvádza, že vojna na Ukrajina si na strane Ruska vyžiadala už 315.000 mŕtvych a zranených, čo podľa nemenovaného zdroja predstavuje približne 90 percent vojakov, ktorých Moskva nasadila na začiatku konfliktu vo februári 2022.



V septembri 2022 v Rusku po prvýkrát od druhej svetovej vojny mobilizovalo ďalších 300.000 mužov. Objavili sa špekulácie, že tento nepopulárny krok môže Moskva zopakovať, napríklad po marcových prezidentských voľbách, v ktorých sa očakáva víťazstvo Putina.



Kremeľ však opakovane tvrdí, že ďalšia mobilizácia nie je potrebná, keďže státisíce mužov vlani dobrovoľne podpísali zmluvy s armádou, čím sa stali profesionálnymi vojakmi.



Svoje straty v 22-mesiacov trvajúcej vojne nezverejnila ani Ukrajina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v decembri uviedol, že armáda navrhla mobilizovať ďalších 450 000 -500.000 ľudí. Návrh zákona, ktorý by sprísnil a rozšíril pravidlá týkajúce sa mobilizácie, začal vo štvrtok prerokovávať ukrajinský parlament.