Cudzincom porušujúcim francúzske zákony hrozí vyhostenie z krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Paríž 7. mája (TASR) - Cudzincom a utečencom, ktorých usvedčia z narušovania verejného poriadku alebo budú spájaní s extrémizmom, by francúzske úrady mohli odobrať povolenie na pobyt a vyhostiť ich z krajiny. V piatkovom rozhovore pre denník Le Figaro to povedal francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, píše agentúra AFP.povedal Darmanin.Ako pripomína AFP, tento krok je rok pred blížiacimi sa parlamentnými a prezidentskými voľbami ďalším z prejavov novej politiky francúzskej vlády, ktorá sa zameriava na problematiku migrácie, bezpečnosti a boja proti radikálnemu islamu.Podľa Darmanina za posledné tri mesiace francúzske úrady odobrali azyl 147 utečencom.zdôraznil.Pre denník Le Figaro ďalej uviedol, že 1093 cudzincov nelegálne žijúcich vo Francúzsku je v súčasnosti na zozname extrémistov považovaných za možnú teroristickú hrozbu, ktorých sledujú francúzske bezpečnostné služby. Na zozname je tiež ďalších 4000 cudzincov s povolením na pobyt. Podľa Darmanina je z nich 25 percent Alžírčanov, 20 percent Maročanov, 15 percent Tunisanov a 12 percent Rusov.Darmanin uviedol, že chce, aby bolo cudzincom na zozname extrémistov odobraté právo na pobyt, no zároveň priznal, že si je vedomý prípadných ťažkostí s deportáciami ľudí počas súčasnej pandémie koronavírusu.Vyhosťovanie cudzincov, ktorí sú vo Francúzsku považovaní za bezpečnostnú hrozbu, dlhodobo požaduje šéfka krajne pravicovej strany Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penová.Francúzsko deportovalo v roku 2019 24.000 ľudí, čo je podľa údajov ministerstva vnútra najviac za posledných minimálne desať rokov. V rovnakom období tamojšie úrady vydali doklady o pobyte pre približne 275.000 cudzincov a prijali 140.000 žiadostí o azyl.