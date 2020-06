Cuomo nabáda protestujúcich, aby si dali spraviť test na COVID

New York 5. júna (TASR) - Desiatky tisíc ľudí, ktorí sa v uplynulých dňoch v New Yorku zúčastnili na protestoch proti policajnej brutalite a rasizmu, by si mali dať urobiť testy na koronavírus, uviedol vo štvrtok guvernér štátu New York Andrew Cuomo.



Cuomo na tlačovej konferencii upozornil, že ak niekto bol na spomínaných protestoch, mal by predpokladať, že mohol byť vystavený koronavírusu, a mal by sa dať otestovať. Cuomov dodal, že do ulíc miest štátu New York vyšlo demonštrovať okolo 30.000 ľudí.



Agentúra DPA v tejto súvislosti uviedla, že mnohí z demonštrantov mali síce rúška alebo ochranné masky, ale bezpečné rozstupy na takejto akcii nebolo možné dodržať.



Cuomo deklaroval, že je "občianskou povinnosťou" týchto ľudí, aby si teraz dali spraviť test na koronavírus SARS-CoV-2. Dodal, že testy sú k dispozícii všetkým demonštrantom. Pripomenul tiež, že v štáte, kde sa nachádza okolo 700 miest na bezplatné testovanie.



New York, rovnako ako všetkých 50 štátov americkej Únie, zažíva v týchto dňoch vlny demonštrácií a pouličných nepokojov, ktoré vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda v meste Minneapolis v štáte Minnesota.



Pokiaľ ide o New York, tieto zhromaždenia sa konali v čase, keď sa toto mesto pripravuje na budúcotýždňový začiatok postupného uvoľňovania reštrikcií zavedených úradmi pred mesiacom v snahe zastaviť šírenie koronavírusu.



Počet prípadov pozitívne testovaných v New Yorku, ktorý bol ohniskom epidémie v Spojených štátoch, už výrazne klesol. Existujú však obavy, že práve demonštrácie na protest proti brutálnemu zákroku belošských policajtov proti Floydovi by túto situáciu mohli zmeniť.



Newyorský guvernér počas svojho vystúpenia na pravidelnej tlačovej konferencii vyjadril podporu pokojným protestom a zároveň naliehal na účastníkov všetkých zhromaždení, aby dodržiavali usmernenia týkajúce sa bezpečnostnej vzdialenosti v čase epidémie.



Oznámil tiež, že New York si vo štvrtok (miestneho času) uctí Floydovu pamiatku minútou ticha.



Vo štvrtok sa v newyorskej štvrti Brooklyn konalo smútočné zhromaždenie, na ktoré prišiel aj brat zavraždeného muža, Terrence Floyd. Účastníci zhromaždenia si Floyda uctili ôsmimi minútami a 46 sekundami ticha - ide o čas, ktorý zasahujúci policajt Floyda pridŕžal na zemi tak, že mu kolenom kľačal na krku.