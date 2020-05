Cuomo: Pri otváraní ekonomiky je potrebné brať do úvahy ľudské životy

New York 6. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v utorok oznámil, že v štáte v pondelok zaznamenali ďalších 230 úmrtí na ochorenie COVID-19, informovala agentúra AP. Guvernér takisto povedal, že pri znovuotváraní hospodárstva je potrebné brať do úvahy ľudské životy.



Pondelňajšie číslo predstavuje v porovnaní s nedeľňajšími údajmi mierny nárast. Je to však výrazne nižšie číslo ako najvyšší zaznamenaní počet obetí v tomto štáte z 8. apríla, keď ochoreniu COVID-19 podľahlo 799 ľudí. Počty hospitalizovaných takisto klesajú.



Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si v štáte New York vyžiadala už viac ako 19.000 úmrtí. Toto číslo však podľa AP nezahŕňa viac ako 5300 obetí, ktoré sú spájané s koronavírusom, ale laboratórne testy u nich nákazu nepotvrdili.



Cuomo na každodennom tlačovom brífingu takisto povedal, že pri znovuotváraní hospodárstva je potrebné brať do úvahy ľudské životy.



Niektoré americké štáty začali s postupným uvoľňovaním opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou. Cuomo však podľa AP zvolil pomalší postup, ktorý častiam štátu New York počas mája umožní postupne obnovovať hospodárske aktivity v prípade, že sa im podarí dosiahnuť a udržať určité porovnávacie ukazovatele.



"Čím rýchlejšie otvoríme, tým nižšie budú hospodárske náklady," povedal Cuomo, ktorý však dodal, že náklady v oblasti ľudských životov budú o to vyššie, pretože "o to viac životov stratíme".