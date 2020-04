Vírusom sa v štáte New York mohlo nakaziť až 2,7 milióna ľudí

Washington 24. apríla (TASR) – Guvernér štátu New York Andrew Cuomo včera vyhlásil, že z celkového počtu 3000 náhodne testovaných osôb bola nákaza novým koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdená u 14 percent z nich. V celom štáte New York by tak mohlo byť týmto koronavírusom odhadom nakazených až 2,7 milióna obyvateľov. Uviedla to agentúra Reuters.



Cuomo v súvislosti s prieskumom poznamenal, že bol zatiaľ len predbežný a má svoje ohraničenia, vrátane možnosti, že podobne ako v Kalifornii aj v New Yorku sa nákaza začala šíriť o niečo skôr, ako sa predpokladalo.



Testovanie sa podľa Cuoma zameriavalo na ľudí, ktorí boli na nákupoch, teda ide o osoby, u ktorých je o niečo vyššie riziko infekcie ako u tých, čo zostávali doma v samoizolácii.



Guvernér zdôraznil, že z prieskumu v kombinácii so staršími údajmi predbežne vyplýva, že úmrtnosť na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, je v štáte New York približne 0,5 percenta z potvrdených prípadov. To by bolo menej, ako sa pôvodne obávali mnohí experti.



Cuomo sa podľa agentúry Reuters začal viac zameriavať na testovanie po tom, ako v New Yorku nastal pokles počtu osôb hospitalizovaných s týmto infekčným ochorením, čo by mohlo naznačovať, že štát New York už dosiahol vrchol pandémie.