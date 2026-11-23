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Čupič: Nastupujúca srbská vláda zníži počet ministerstiev
Čupič, ktorý je zároveň úradujúcim prezidentom krajiny, zopakoval, že prezidentské voľby zvolá do 26. novembra a uskutočnia sa pred 27. decembrom.
Autor TASR,aktualizované
Belehrad 23. novembra (TASR) - Nový predseda srbského parlamentu Aleksandar Čupič v nedeľu vyhlásil, že nastupujúca vláda plánuje znížiť počet ministerstiev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Tanjug.
„Myslím si, že je to skutočne potrebné. Momentálne máme 25 ministerstiev, päť ministrov bez portfólia a designovaného premiéra,“ uviedol Čupič v rozhovore pre Rádio-televíziu Srbska (RTS) s tým, že takýto počet ministrov je podľa neho iracionálny.
Pri otázke, či víťaz volieb Študentská kandidátka predloží takýto návrh, Čupič odpovedal, že poslanecký klub o ňom diskutuje. Nasledujúca vláda by podľa neho mohla byť zostavená takmer okamžite, no lepšie je urobiť dobrú voľbu ako rýchlu.
Čupič, ktorý je zároveň úradujúcim prezidentom krajiny, zopakoval, že prezidentské voľby zvolá do 26. novembra a uskutočnia sa pred 27. decembrom. Dodal, že ustanovujúce zasadnutie parlamentu bude pokračovať v utorok.
„Myslím si, že je to skutočne potrebné. Momentálne máme 25 ministerstiev, päť ministrov bez portfólia a designovaného premiéra,“ uviedol Čupič v rozhovore pre Rádio-televíziu Srbska (RTS) s tým, že takýto počet ministrov je podľa neho iracionálny.
Pri otázke, či víťaz volieb Študentská kandidátka predloží takýto návrh, Čupič odpovedal, že poslanecký klub o ňom diskutuje. Nasledujúca vláda by podľa neho mohla byť zostavená takmer okamžite, no lepšie je urobiť dobrú voľbu ako rýchlu.
Čupič, ktorý je zároveň úradujúcim prezidentom krajiny, zopakoval, že prezidentské voľby zvolá do 26. novembra a uskutočnia sa pred 27. decembrom. Dodal, že ustanovujúce zasadnutie parlamentu bude pokračovať v utorok.