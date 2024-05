Cvičenia NATO ukazujú, že Aliancia sa pripravuje na konflikt s Ruskom

Moskva 4. mája (TASR) - Štvormesačné vojenské cvičenia NATO blízko ruských hraníc, ktoré sú známe ako Steadfast Defender, sú dôkazom toho, že Severoatlantická aliancia sa pripravuje na potencionálny konflikt s Ruskom. Vyhlásila to v sobotu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Hovorkyňa odmietla tohtotýždňové obvinenia NATO, že Rusko sa zapája do hybridných útokov zameraným proti členom Aliancie. Ide podľa nej o "dezinformáciu", ktorej cieľom je odlákať pozornosť ľudí od aktivít NATO. Podľa hovorkyne to bola naopak práve Severoatlantická aliancia, ktorá rozpútala proti Rusku hybridnú vojnou tým, že podporuje Ukrajinu zbraňami, spravodajskými informáciami či peniazmi.



"V súčasnosti sa konajú blízko ruských hraníc najväčšie vojenské cvičenia NATO od čias studenej vojny, Steadfast Defender. Podľa ich scenára sa precvičujú kroky koalície proti Rusku s použitím všetkých nástrojov vrátane hybridných i zbraňových," uviedla Zacharovová.



"Musíme konštatovať, že NATO sa naozaj pripravuje na potencionálny konflikt s nami," dodala.



Vzťahy medzi Ruskom a Západom sú od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 na najnižšej úrovni za uplynulé desaťročia.



NATO oznámilo začiatok manévrov Steadfast Defender v januári, pričom uviedlo, že sa na nich zúčastní asi 90.000 vojakov. Tí si majú precvičiť, ako by mohli americkí vojaci posilniť svojich európskych spojencov v krajinách susediacich s Ruskom a na východnom krídle NATO v prípade prepuknutia konfliktu. Ide o najrozsiahlejšie cvičenia NATO od manévrov Reforger z roku 1988 počas studenej vojny a majú trvať až do konca mája.



Rusko v čase ich ohlásenia uviedlo, že NATO sa tým "neodvolateľne" vracia k programu studenej vojny.