< sekcia Zahraničie
Cvičenia USA v Paname nie sú namierené proti Venezuele, tvrdí Mulino
Americké ozbrojené sily tento rok podnikli cvičenia zamerané na boj a prežitie v panamskej džungli Darien na hranici s Kolumbiou a na policajnej základni na karibskom pobreží.
Autor TASR
Panama 14. novembra (TASR) - Panamský prezident José Raúl Mulino vo štvrtok poprel, že by vojenské cvičenia Spojených štátov na území jeho krajiny boli akýmkoľvek spôsobom „nepriateľským aktom voči Venezuele“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americké ozbrojené sily tento rok podnikli cvičenia zamerané na boj a prežitie v panamskej džungli Darien na hranici s Kolumbiou a na policajnej základni na karibskom pobreží. Francúzska agentúra uvádza, že manévre sa časovo zhodovali s americkými útokmi na plavidlá v Karibiku a Tichomorí, ktoré údajne pašovali drogy.
Tieto americké operácie, ktoré si od septembra vyžiadali už najmenej 76 obetí, vyvolali v Caracase obavy, že skutočným cieľom USA je zvrhnutie venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Mulino vo štvrtok trval na tom, že Panama „neposkytuje svoje územie na žiadny druh nepriateľskej aktivity proti Venezuele ani žiadnej inej krajine na svete“.
Vojenské cvičenia USA v Paname umožnila bezpečnostná dohoda, ktorú spojenci uzavreli v apríli tohto roku. Podpísaná bola pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil, že „prevezme späť“ kontrolu nad Panamským prieplavom, ktorý Spojené štáty vybudovali a kontrolovali do roku 1999, pripomína AFP.
Dokument umožňuje Washingtonu s povolením Panamy využívať letecké a námorné základne na „výcvikové“ účely. U miestnych obyvateľov sa však dohoda stretla s odporom. Vnímajú ju ako narušenie suverenity, a to najmä v kontexte vojenskej invázie Spojených štátov do Panamy v roku 1989. Cieľom vtedajšej misie bolo zosadiť diktátora Manuela Noriegu.
Americké ozbrojené sily tento rok podnikli cvičenia zamerané na boj a prežitie v panamskej džungli Darien na hranici s Kolumbiou a na policajnej základni na karibskom pobreží. Francúzska agentúra uvádza, že manévre sa časovo zhodovali s americkými útokmi na plavidlá v Karibiku a Tichomorí, ktoré údajne pašovali drogy.
Tieto americké operácie, ktoré si od septembra vyžiadali už najmenej 76 obetí, vyvolali v Caracase obavy, že skutočným cieľom USA je zvrhnutie venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Mulino vo štvrtok trval na tom, že Panama „neposkytuje svoje územie na žiadny druh nepriateľskej aktivity proti Venezuele ani žiadnej inej krajine na svete“.
Vojenské cvičenia USA v Paname umožnila bezpečnostná dohoda, ktorú spojenci uzavreli v apríli tohto roku. Podpísaná bola pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil, že „prevezme späť“ kontrolu nad Panamským prieplavom, ktorý Spojené štáty vybudovali a kontrolovali do roku 1999, pripomína AFP.
Dokument umožňuje Washingtonu s povolením Panamy využívať letecké a námorné základne na „výcvikové“ účely. U miestnych obyvateľov sa však dohoda stretla s odporom. Vnímajú ju ako narušenie suverenity, a to najmä v kontexte vojenskej invázie Spojených štátov do Panamy v roku 1989. Cieľom vtedajšej misie bolo zosadiť diktátora Manuela Noriegu.