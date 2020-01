Cvičenie DEF 20: Belgicko pomôže Američanom s prepravou vojakov

Brusel 23. januára (TASR) - Belgická armáda sa nebude aktívne zúčastňovať na rozsiahlom cvičení amerických vojenských síl, ktorých cieľom je v apríli a máji tohto roku vyskúšať nasadzovanie vojenských posíl v Európe v rámci NATO. Belgické ministerstvo obrany však vyjde spojencom v ústrety a bude koordinovať priechod vojsk a vojenského vybavenia, a to najmä cez prístav v Antverpách, oznámila vo štvrtok tlačová agentúra Belga.



Na cvičení pod názvom Defender 2020 (DEF 20), ktoré prebehne v apríli a máji, sa zúčastni 37.000 vojakov zo Spojených štátov a z 18 spojeneckých krajín.



Američania chcú na cvičenie nasadiť 20.000 vojakov, ktorí sa tak pripoja k 9000 členom americkej pechoty so sídlom v Európe. Pentagon naznačil, že operácia si vyžiada dodanie okolo 20.000 kusov vojenského vybavenia z USA. Dodávky poputujú do niekoľkých európskych prístavov vrátane Antverp.



"Belgicko sa na cvičení Defender 2020 aktívne nezúčastní, ale personál rezortu obrany sa v úzkej spolupráci s ostatnými federálnymi ministerstvami - najmä s rezortom dopravy a colnou správou - bude aktívne podieľať na operatívnom plánovaní a poskytovaní rôznych služieb, ktoré pomôžu Američanom vylodiť sa a presunúť na určené miesto," uviedol v stredu pred poslancami parlamentu šéf belgickej diplomacie a zároveň minister obrany Philippe Goffin.



Podľa jeho slov bude najväčšou výzvou pre belgickú stranu prepraviť všetky dodávky vojenského vybavenia z prístavu v Antverpách bez toho, aby to príliš ovplyvnilo civilnú cestnú premávku. Spresnil, že presuny vojenskej techniky sa budú konať prevažne v noci za asistencie špeciálnych dopravných vojenských zložiek a vojenskej polície.



