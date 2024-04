Prieskum: Čechov sa pýtali na ukrajinských utečencov

Praha 15. apríla (TASR) - Takmer 60 percent Čechov si myslí, že ČR prijala viac ukrajinských utečencov, než je krajina schopná zvládnuť. Zároveň sa však zvýšil počet ľudí, podľa ktorých sa týchto utečencov darí začleniť do spoločnosti. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



O vývoj situácie súvisiacej s utečencami z Ukrajiny sa podľa výsledkov prieskumu aktuálne zaujíma 40 percent českých občanov. CVVM pripomenulo, že niekoľko mesiacov po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 sa záujem pohyboval na úrovni 66 percent.



Hoci 59 percent respondentov uviedlo, že ČR prijala príliš veľa utečencov, zároveň sa v medziročnom porovnaní zvýšil počet ľudí, ktorí ich začleňovanie do spoločnosti hodnotia kladne. V porovnaní s prieskumom z leta 2023 sa ich podiel zvýšil o deväť percent na súčasných 55 percent.



Približne desatina občanov je za to, aby sa ukrajinskí utečenci v ČR usídlili natrvalo, 60 percent uprednostňuje len dočasné prijatie. Viac než štvrtina si myslí, že by Česko nemalo utečencov z Ukrajiny prijímať vôbec.



Respondenti, podľa ktorých Česko prijalo oveľa viac utečencov, než je zvládnuteľné, sú podľa CVVM častejšie ľudia so základným vzdelaním či strednou školou bez maturity, nespokojní so svojím životom a s politickou situáciou.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 26. januára do 11. marca, sa zapojilo 966 respondentov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)