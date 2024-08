Prieskum: Podiel Čechov pijúcich pivo klesá

Praha 15. augusta (TASR) - Podiel Čechov, ktorí aspoň niekedy pijú pivo, sa od roku 2016 kontinuálne znižuje. Vlani ich bolo najmenej od začiatku meraní v roku 2004. Zistilo to Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied ČR (AV ČR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa priemeru hodnôt nameraných v rokoch 2022 a 2023 pilo pivo aspoň niekedy 79 percent mužov a 42 percent žien. Ide o najnižšie hodnoty od začiatku merania v roku 2004. Počet konzumentov piva odvtedy v ČR klesol u mužov o 14 percent a u žien o 18 percent. K poklesu došlo vo všetkých skupinách, či už podľa veku, alebo podľa vzdelania.



Muži, ktorí pivo pijú, si podľa výsledkov prieskumu dajú podľa svojich odhadov priemerne asi sedem a pol pollitra za týždeň, ženy o niečo viacej než dva pollitre.



"Pre minulý rok platí, že z tých, ktorí pivo pijú, si ho aspoň dvakrát týždenne dá 78 percent mužov a 40 percent žien," spresnil Jiří Vinopal z CVVM. Frekvencia konzumácie piva je podľa neho podobná vo všetkých vekových skupinách, pričom len mierne sa odlišujú najmladší muži vo veku od 18 do 30 rokov a tiež muži s vysokoškolským vzdelaním. Tí v porovnaní s ostatnými mužmi pijú pivo menej často.



Výsledky prieskumu tiež ukázali, že pivo má v českej spoločnosti prívlastok spoločenského nápoja. Väčšina ľudí ho pije častejšie s niekým ďalším, čiže v spoločnosti. "Je však zrejmé, že tento podiel v priebehu posledných desiatich rokov klesá a byť pri pití piva väčšinou sám je čoraz častejšie," upozornil Vinopal. Sami pivo podľa zistení pijú najčastejšie starší muži.



Na to, že Česi dlhodobo patria k celosvetovo najväčším konzumentom piva, majú rozdielne pohľady muži a ženy. Vlani na to bolo hrdých 27 percent mužov a len osem percent žien. Naopak, hanbu pociťovalo 25 percent žien a deväť percent mužov. Viac než 40 percentám Čechov je to jedno.



Na prieskume, ktorý sa uskutočnil od 28. júla do 25. septembra 2023 a rok predtým od 8. septembra do 8. novembra 2022, sa zúčastnilo 985 a 821 respondentov starších než 18 rokov. Z dôvodu "zložitej situácie" spôsobenej pandémiou ich AV ČR spracovala a zverejnila s oneskorením.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)