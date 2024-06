Prieskum: S politickou situáciou v ČR je spokojných 13 % ľudí

Praha 19. júna (TASR) - S politickou situáciou v Česku je spokojných 13 percent ľudí; od posledného prieskumu ide o mierny nárast. O percentuálny bod sa tiež zvýšila dôvera v prezidenta, vládu a Poslaneckú snemovňu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spokojnosť s politickou situáciou výskumníci z CVVM naposledy zisťovali vo februári tohto roka. Vtedy už druhýkrát po sebe dosiahla desať percent. Aktuálne sa teda zvýšila prvýkrát od vlaňajšieho novembra o tri percentuálne body. Nespokojnosť sa od posledného merania znížila z 65 na 62 percent.



CVVM podotklo, že aj napriek miernemu zlepšeniu zostáva hodnotenie politickej situácie aj naďalej výrazne horšie, než väčšinou bývalo v rokoch 2014 až 2020. V dlhodobom porovnaní je však spokojnosť vyššia, než bývala v rokoch 2012 a 2013.



Okrem toho výskumníci zisťovali, ako sa zmenila dôvera v jednotlivé inštitúcie. Najvyššiu majú už tradične starostovia, ktorým verí 68 percent ľudí a obecné zastupiteľstvá s dôverou 66 percent. Naopak najnižšiu dôveru má vláda a Poslanecká snemovňa, ktoré zhodne dosiahli 21 percent, čo je o jeden percentuálny bod viac než pri poslednom prieskume. O percentuálny bod sa dôvera zvýšila aj prezidentovi, ktorému verí 55 percent opýtaných.



Podrobnejšia analýza podľa výskumníkov ukázala, že pri všetkých skúmaných inštitúciách dôvera k nim významne súvisí so spokojnosťou s vlastným životom respondentov, s hodnotením ekonomickej situácie v ČR či s hodnotením životnej úrovne vlastnej domácnosti.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 15. marca do 2. júna 2024, sa zapojilo 951 respondentov starších než 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)