Prieskum: Čechov sa pýtali, či treba brániť suverenitu za každú cenu

Praha 14. mája (TASR) - Takmer 90 percent Čechov sa zhoduje, že suverenitu štátu je potrebné brániť za každú cenu. Takmer dve tretiny ľudí (63 percent) však pochybujú o tom, že by sa Česko dokázalo v prípade potreby ubrániť a skoro polovica nepovažuje obranu ČR za podstatnú. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky, ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výrok, že obrana Česka nie je podstatná, lebo patrí medzi malé krajiny, o ktorých osude aj tak rozhodujú mocnosti, rozdelil respondentov na dva tábory. Kým 47 percent ľudí s ním súhlasilo, 48 percent opýtaných vyjadrilo nesúhlas. Čo sa týka úrovne českej armády, u ľudí prevažuje skeptický postoj. S tvrdením, že je na úrovni armád vyspelých západných krajín, súhlasilo 40 percent ľudí a takmer polovica si to nemyslela.



Náklady na obranu sú podľa 39 percent respondentov len zbytočnou záťažou pre štátny rozpočet, väčšina však tento názor nezastáva. Vojenské výdavky považujú za zbytočné predovšetkým najstaršie vekové skupiny, ktoré zároveň najviac pochybujú o tom, že by sa Česko dokázalo v prípade konfliktu ubrániť, a domnievajú sa, že o takej malej krajine aj tak rozhodujú mocnosti.



S členstvom ČR v NATO je spokojných 76 percent opýtaných, pričom takmer dve tretiny si myslia, že jeho existencia priaznivo pôsobí na bezpečnosť jeho členov. Väčšina tiež ocenila priaznivý vplyv NATO na mier a stabilitu v euroatlantickej oblasti. Takmer 80 percent Čechov je presvedčených o tom, že Severoatlantická aliancia je v súčasnej dobe potrebná.



Prieskum sa zameral aj na potenciálny vznik európskej armády, či už ako európskeho krídla NATO alebo samostatného celku. Viac než polovica respondentov by vytvorenie európskeho krídla v rámci NATO podporila. Nápad na vytvorenie vlastnej európskej armády nezávislej od NATO má nižšiu podporu, kladne ho hodnotilo 43 percent Čechov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)