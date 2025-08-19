V Česku robili prieskum, čo sa týka susedov s psychickým ochorením

< sekcia Zahraničie
Autor TASR
Praha 19. augusta (TASR) - Takmer polovica Čechov by nechcela mať susedov s psychickým ochorením. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied ČR. Centrum jeho výsledky zverejnilo v utorok. Česi podľa neho majú najviac negatívny postoj k ľuďom závislým od drog. Za susedov by ich nechcelo 87 percent opýtaných, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Po nich majú obyvatelia ČR veľmi negatívny postoj aj k závislým od alkoholu. Bývať by vedľa nich nechcelo 73 percent Čechov. Za nimi nasledujú ľudia s kriminálnou minulosťou, s ktorými by nechcelo susediť 63 percent respondentov. Ako susedia by 49 percentám Čechov prekážali ľudia, ktorí majú nejaké psychické ochorenie.
Čo sa týka náboženstiev, s kresťanmi nemajú obyvatelia Česka zásadný problém, to však neplatí pri moslimoch. S nimi by susediť nechcela takmer polovica. Výraznou prekážkou pre Čechov nie sú ani fajčiari, za susedov by ich nechcelo 23 percent Čechov. Cudzinci by prekážali 14 percentám, homosexuáli ôsmim percentám obyvateľov ČR.
Z výskumu tiež vyplynulo, že na mieru tolerancie k určitým skupinám majú vplyv vek, vzdelanie, deklarovaná životná úroveň a tiež spokojnosť so životom. Zásadný rozdiel sa ukázal napríklad v prístupe k fajčiarom, ktorých respondenti z najmladšej vekovej skupiny odmietajú až trojnásobne viac než ľudia vo veku od 55 do 65 rokov.
Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 30. mája do 12. júna, sa zapojilo 1712 respondentov vo veku od 15 rokov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
