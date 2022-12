CVVM:So stavom životného prostredia sú Česi najspokojnejší za 20 rokov

Praha 6. decembra (TASR) - So stavom životného prostredia (ŽP) v okolí svojho bydliska a v celom Česku sú obyvatelia ČR najspokojnejší za posledných 20 rokov. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) na Sociologickom ústave Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Respondenti podľa CVVM dlhodobo hodnotia situáciu v mieste svojho bydliska lepšie v porovnaní s celkovým stavom ČR. "Spokojnosť so stavom životného prostredia v mieste bydliska vyjadrujú viac než štyri pätiny (84 %) respondentov, v celej ČR sú to tri štvrtiny (75 %)," uvádza sa vo výsledkoch prieskumu. Od roku 2002, kedy to bolo zhruba 70 percent, je to doteraz najvyššia hodnota.



Spokojnosť so stavom ŽP v celom Česku je mierne nižšia. Od začiatku sledovania tohto ukazovateľa však rástla výraznejšie než spokojnosť v miestne bydliska. S miernymi odchýlkami sa postupne zvýšila o 32 percentuálnych bodov – na aktuálnych 72 percent.



Podľa CVVM stúpa spokojnosť so stavom životného prostredia v celej Českej republike so zvyšujúcou sa spokojnosťou s vlastným životom. Vyššia je u obyvateľov Stredočeského a Plzenského kraja, najmenej spokojní s okolitým prostredím sú ľudia v Karlovarskom a Zlínskom kraji.



Občania ČR podľa výsledkov prieskumu deklarujú relatívne vysokú ochotu pre životné prostredie niečo robiť. "Celkom 84 % opýtaných súhlasí s tým, že robiť niečo pre životné prostredie je dobré, aj keď to stojí peniaze a čas," uvádza CVVM.



Na druhú stranu takmer 57 percent českej populácie uviedlo, že je to pre nich osobne náročné, pričom najviac pre ľudí nad 65 rokov a najmenej pre mladých do 29 rokov. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že takmer polovica opýtaných považuje mnohé tvrdenia o ekologických hrozbách za zveličené.



V oblasti ochrany ŽP obyvatelia Česka najlepšie ohodnotili aktivitu obecných úradov a ekologických organizácií. Naopak, negatívne hodnotili vládu a najmenej priaznivo parlament.



Prieskum Centra pre výskum verejnej mienky sa uskutočnil od 8. septembra do 8. novembra 2022 s reprezentatívnou vzorkou 821 obyvateľov ČR starších ako 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)