< sekcia Zahraničie
Cyklón Vaianu prinesie ničivý vietor, dážď a záplavy
Autor TASR
Wellington 11. apríl (TASR) - Novozélandská národná meteorologická služba v sobotu varovala obyvateľov, aby sa pripravili na ničivý vietor, silné dažde a následné záplavy, ktoré označila za potenciálne „život ohrozujúce“, keďže sa k Severnému ostrovu krajiny blíži cyklón Vaianu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Meteorológovia očakávajú, že tropický cyklón dorazí na pevninu v nedeľu skoro ráno miestneho času. Úrady preto vyzvali obyvateľov pobrežných oblastí, ohrozených intenzívnymi zrážkami, stúpajúcou hladinou mora a silným vetrom až do 130 kilometrov za hodinu, aby sa evakuovali.
Meteorologická služba MetService už v sobotu zaznamenala vietor s rýchlosťou presahujúcou 100 km/h. Miestne úrady vyhlásili výnimočný stav v najľudnatejších regiónoch Severného ostrova vrátane mesta Tauranga, kde vo februári pri zosuvoch pôdy zahynulo osem ľudí.
Aj obyvatelia Aucklandu dostali varovanie pred záplavami. Vedúci krízového riadenia mesta Gareth Wallis povedal, že „teraz nie je čas na (turistické) vyhliadky ani riskovanie (zdravia)“.
MetService vydal najvyšší stupeň výstrahy pre mesto Rotorua, región Bay of Plenty a polostrov Coromandel.
Nový Zéland zasiahol ničivý cyklón (Gabrielle) aj v roku 2023. V jeho dôsledku prišlo o život 11 ľudí, keď ničivá tropická búrka spôsobila rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy.
