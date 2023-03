Cyklóna Freddy si vyžiadala v Malawi už najmenej 326 životov

Blantyre 17. marca (TASR) - Na 326 mŕtvych stúpol vo štvrtok počet obetí tropickej cyklóny Freddy v Malawi. Cyklóna zasiahla v priebehu uplynulého týždňa juh tejto africkej krajiny. Presunula sa tam z Mozambiku, kde si vyžiadala prinajmenšom 63 životov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Od včerajška stúpol počet obetí tejto katastrofy z 225 na 326, pričom počet (vnútorne) vysídlených osôb sa viac ako zdvojnásobil na 183.159," povedal prezident Malawi Lazarus Chakwera a zároveň požiadal o medzinárodnú pomoc.



Záchranári pokračovali aj vo štvrtok v hľadaní preživších po záplavách a zosuvoch bahna, ktoré tento týždeň spôsobili prívalové dažde. Intenzita dažďov v stredu poľavila, Freddy však aj naďalej ašpiruje na to, aby sa stal jednou z najdlhšie trvajúcich tropických cyklón na svete, približuje AFP.



Podľa meteorológov je táto cyklóna nezvyčajná práve tým, ako dlho pretrváva, pričom má zároveň vlastnosti korešpondujúce s varovaniami o klimatických zmenách.



Cyklóna Freddy sa sformovala ešte počas prvého februárového týždňa pri severozápadnom pobreží Austrálie. Na ostrov Madagaskar dorazila prvýkrát 21. februára, odtiaľ sa presunula do Mozambiku a neskôr nad Indický oceán. Nad Mozambik sa opäť vrátila 11. marca, napáchala rozsiahle škody a následne zasiahla aj Malawi.



V Mozambiku si vyžiadala prinajmenšom 63 životov a ďalších 49.000 ľudí prinútila opustiť svoje domovy. Vyplýva to zo stredajších oficiálnych údajov tamojších úradov. O medzinárodnú pomoc pri obnove zničenej infraštruktúry požiadal aj tamojší prezident Filipe Nyusi.