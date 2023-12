Cyklóna Michaung si v Indii vyžiadala už 12 obetí

Naí Dillí 5. decembra (TASR) - Prudké lejaky spôsobené cyklónou Michaung si na juhovýchode Indie vyžiadali už 12 obetí na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na utorkové správy indických médií.



Silné dažde premenili ulice na rieky a podľa správ médií voda odplavovala autá i televízory. Čiastočne zatopené bolo aj letisko v meste Čennai, čo viedlo k rušeniu letov. Niektoré oblasti boli odpojené od dodávok energií.



Miestni záchranári sa pomocou lodí a traktorov snažili dostať k ľudom, ktorí uviazli v záplavách.



Cyklóna Michaung zasiahla indický štát Ándhrapradéš a okolité štáty v utorok s vetrom dosahujúcim až 100 kilometrov za hodinu, uviedla indická meteorologická služba. Očakáva sa, že búrka do stredy zoslabne.



Úrady vyzvali obyvateľov zasiahnutých oblastí, aby neopúšťali príbytky a ak je to možné, pracovali z domu. Rybári by sa nemali vydávať na more. Pre počasie zostali zatvorené aj niektoré miestne školy. Tisíce ľudí z pobrežných oblastí premiestnili úrady do bezpečného dočasného ubytovania ešte pred príchodom nepriaznivého počasia.



India čelí často tlakovým nížam, ktoré spôsobujú záplavy a škody. Vedci predpokladajú, že vzhľadom na klimatické zmeny bude výskyt takého počasia v Indii čoraz častejší.