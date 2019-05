Cyperčania vyšlú do europarlamentu prvého tureckého poslanca

V nedeľňajších eurovoľbách Cyperčania volili šiestich poslancov.

Nikózia 27. mája (TASR) - Etnicky rozdelený ostrov Cyprus bude po prvý raz zastupovať v Európskom parlamente poslanec z tureckej menšiny. Informovala o tom agentúra AP.



V nedeľňajších eurovoľbách Cyperčania volili šiestich poslancov. Rozhodli, že medzi mini bude aj Niyazi Kizilyürek, profesor z Cyperskej univerzity v Nikózii. Ide o prvého príslušníka tureckej menšiny, ktorého obyvatelia Cyperskej republiky vyšlú do EP od roku 2004, keď ich krajina vstúpila do EÚ.



Väčšinu obyvateľstva Cyperskej republiky tvoria etnickí Gréci. Príslušníci tureckej menšiny žijú prevažne v severnej časti ostrova, kde si vyhlásili vlastnú, medzinárodne neuznanú republiku.



Niyazi Kizilyürek (59) kandidoval za hlavné opozičné zoskupenie, komunistickú stranu AKEL. Po svojom zvolení prisľúbil, že bude v europarlamente zastupovať všetkých Cyperčanov bez rozdielu národnosti.



Podľa lídra strany AKEL Andosa Kyprianua zvolenie Kizilyüreka vysiela dôrazný signál, že si obyvatelia Cypru želajú ukončenie desaťročia trvajúceho rozdelenia ostrova. Požadujú pritom, aby sa do snáh o ukončenie cyperského konfliktu výraznejšie zapojila aj EÚ, zdôraznil Kyprianu.



V celkových výsledkoch eurovolieb skončila strana AKEL na druhom mieste so ziskom 27,5 percenta. Zhruba o 1,5 percenta zaostala za konzervatívnou stranou Demokratické zhromaždenie, z ktorej vzišiel súčasný cyperský prezident Nikos Anastasiadis.



Napriek predvolebným prieskumom sa do EP nedostala cyperská krajne pravicová strana ELAM, ktorej podpora sa však oproti predchádzajúcim voľbám zdvojnásobila na približne 8,2 percenta.